Сокамерники Мамаева недовольны отсутствием благодарности за футбольный матч в СИЗО

Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.

«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться? «Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!

Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателя Новость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.

«Бостон» уже не фаворит в серии? Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбит Главный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

«Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финала Игорь Никитин не понял вопроса об игре его команды, Михаил Окулов рассказал об отношениях с другом Сергеем Шумаковым, а Михаил Григоренко – об изменениях в действиях соперника.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.