Сокамерники Мамаева недовольны отсутствием благодарности за футбольный матч в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что сокамерники Мамаева удивлены отсутствием благодарностей за матч в СИЗО.
«Сокамерники Мамаева удивлялись, что им после проведения футбольного матча пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, а ведь прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарностей не вручила. При рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении и изменении режима эти благодарности имеют значение», - цитирует Мельникова «Р-Спорт».
Напомним, матч закончился со счетом 8:7. Мамаев сумел забить семь мячей.
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей. «Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи! Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. «Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. «Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финалаИгорь Никитин не понял вопроса об игре его команды, Михаил Окулов рассказал об отношениях с другом Сергеем Шумаковым, а Михаил Григоренко – об изменениях в действиях соперника. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас». По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад
Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника. Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки. «2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного пораженияЧто говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA. Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса