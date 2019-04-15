Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что к Кокорину до сих пор не пустили врачей.
«Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется», - приводит слова Мельникова «Р-Спорт».
Напомним, что Пресненский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».
В таком режиме они проживут ближайший месяц или больше, ведь, по прогнозам адвокатов, судебных заседаний будет не менее десяти, и проводится они будут не реже двух раз в неделю. Напомним, 3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.
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