К Кокорину до сих пор не пустили врачей - Советский спорт
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15 апреля 2019 17:00ФутболСметанникова Дарья

К Кокорину до сих пор не пустили врачей

Футболист «Зенита» Александр Кокорин испытывает проблемы с коленом, находясь в СИЗО «Бутырка».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что к Кокорину до сих пор не пустили врачей.

«Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания не жалуется», - приводит слова Мельникова «Р-Спорт».

Напомним, что Пресненский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В таком режиме они проживут ближайший месяц или больше, ведь, по прогнозам адвокатов, судебных заседаний будет не менее десяти, и проводится они будут не реже двух раз в неделю. Напомним, 3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.

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