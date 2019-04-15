Ромелу Лукаку: «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Бавария» - четыре лучших клуба в Европе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной». Первая игра в Англии завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.
«Барса» совершенно на другом уровне. «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Бавария» - четыре лучших клуба в Европе, на мой взгляд. Мы вновь хотим стать английской командой, которая принадлежит к когорте лучших. Надо допустить как можно меньше ошибок, но в то же время показать хороший футбол, потому что порой «Барселона» оставляет свободные зоны, куда можно забрасывать мяч.
Все будет зависеть от того, каким будет матч и какой план на игру выберет тренер. Стиль игры «Барселоны» не меняется в зависимости от соперников, у них своя выработанная система. Мы должны играть умно и понимать, когда можно идти вперед, а когда нельзя. Та победа , конечно же, придает нам уверенности, но это «Барселона». Если и есть команда, способная добиться положительного результата с любым соперником, то это «Барса», - цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» (0:2) в первом матче, но выиграл вторую игру (3:1) и прошел дальше.
Матч «Барселона» - «МЮ» состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.
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