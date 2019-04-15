СМИ: «Краснодар» летом может приобрести Джано

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает «Чемпионат».
26-летний грузинский футболист играет в самарском клубе на правах аренды из «Спартака». В нынешнем сезоне Джано провел пять матчей за «Крылья Советов» и забил один мяч.
Контракт Ананидзе со «Спартаком» действует до лета 2021 года.
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