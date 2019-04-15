Марк-Андре тер Штеген: «МЮ» часто забивает в гостях, а фора у нас минимальная - Советский спорт
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15 апреля 2019 17:38ФутболСметанникова Дарья

Марк-Андре тер Штеген: «МЮ» часто забивает в гостях, а фора у нас минимальная

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов завтра, 16 апреля.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед». Первая игра в Англии завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.

«Нам противостоит такая же голодная команда, как и наша. «Юнайтед» часто забивает в гостях, а фора у нас минимальная. Мы хотим доказать свое превосходство над таким маститым соперником в обоих матчах. В Лиге чемпионов может случиться все что угодно, просто вспомните три последних сезона. Мы хотим показать, что сильнее «Манчестера», а для этого надо снова выиграть, показав хороший футбол», - цитирует тер Штегена пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» - «МЮ» состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.

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