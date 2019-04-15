Гаджи Гаджиев: Адиев работает в «Анжи» по-деловому

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал выступление «Анжи» в нынешнем сезоне на фоне финансовых проблем.
«Отмечая разные высказывания Магомеда Адиева, надо сказать, что он по-деловому работает, хорошо. Когда он на примере стакана и бутылки с водой объяснил, что происходит с командой, сказал все верно. У «Анжи» финансовый кризис, жесткая ситуация. Плюс к этому еще и игроки уходят из команды. Адиев и пополнить состав не может более или менее квалифицированными ребятами. Тяжелая доля досталась, что и говорить», - цитирует Гаджиева «Р-Спорт».
Напомним, ранее стало известно о том, что из-за долгов, в том числе перед игроками, «Анжи» рискует не получить лицензию на следующий сезон.
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