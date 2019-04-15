Агент Джано опроверг информацию об интересе «Краснодара» Ранее сообщалось, что 26-летний грузин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Агент Теймураз Лепсая прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Крыльев Советов» Джано Ананидзе, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Никаких контактов с «Краснодаром» у меня не было. Хотя с этим клубом нас связывают хорошие отношения, и, если бы краснодарцы интересовались Джано, наверное, сообщили бы мне. В данный момент Ананидзе является игроком «Спартака» и выступает на правах аренды до конца сезона за «Крылья Советов».

Что до «Краснодара» — это отличный клуб с замечательной инфраструктурой, который мог бы быть интересен для многих футболистов РПЛ», - цитирует Лепсая Sport24.ru.

В «Крылья Советов» Ананидзе перешел зимой 2019 года. За это время он провел пять матчей и забил один мяч.