Эрнесто Вальверде: Месси идеально готов к матчу с «Манчестер Юнайтед»

В первой игре в Англии «Барса» победила со счетом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 16 апреля в Барселоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Месси в порядке и идеально готов к завтрашнему матчу.
Его серия из 12 четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов без голов означает лишь то, что он ближе к тому, чтобы забить. Статистика основывается лишь на результатах прошлого, но не говорит ничего о будущем», — цитирует Вальверде Barcacentre.
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