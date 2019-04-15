Эрнесто Вальверде: Месси идеально готов к матчу с «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что нападающий Лионель Месси оправился от повреждения носа, полученного в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и готов сыграть в ответной встрече.

В первой игре в Англии «Барса» победила со счетом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 16 апреля в Барселоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Месси в порядке и идеально готов к завтрашнему матчу.

Его серия из 12 четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов без голов означает лишь то, что он ближе к тому, чтобы забить. Статистика основывается лишь на результатах прошлого, но не говорит ничего о будущем», — цитирует Вальверде Barcacentre.