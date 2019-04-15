Уле-Гуннар Сульшер: Память о матче с «ПСЖ» поможет нам в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной». Первая игра в Англии завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.
«Все, что меня сейчас заботит, — это завтрашний матч, в котором нам достаточно забить и не пропустить. Сейчас, в перерыве, мы уступаем 0:1, но, если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут. В футболе всякое может случиться. Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии. Знаем, что мы можем забивать со стандартов — у нас более рослые футболисты, чем у них, но мы должны хорошо защищаться. Если забьем на 93-й минуте — отлично. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности. Память о матче с «ПСЖ» поможет нам.
Вера имеет огромное значение. У каждого из наших игроков есть таланты и определенные способности. С «ПСЖ» мы видели, что нам по силам отыграться даже в матче с такой мощной командой. История говорит, что «Барселона» была лучше, но, если мы подойдем с предельной концентрацией… В первом матче мы потеряли бдительность на какое-то мгновение, пускай даже «Барселона» чаще владела мячом. Концентрация — это ключевой фактор», - цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» (0:2) в первом матче, но выиграл вторую игру (3:1) и прошел дальше.
Матч «Барселона» - «МЮ» состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.
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