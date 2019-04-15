«Барселона» готова заплатить 100 млн фунтов за Рэшфорда - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:55ФутболСметанникова Дарья

«Барселона» готова заплатить 100 млн фунтов за Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Mirror, «Барселона» планирует летом приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Руководство каталонской команды готово заплатить за футболиста 100 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» собирается удержать Рэшфорда, предложив ему зарплату в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Контракт 21-летнего англичанина с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 41 матч, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

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