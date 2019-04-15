Ольга Бузова: Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:59ФутболСметанникова Дарья

Ольга Бузова: Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное

Телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать» на ютуб-канале Super.

Бузовой предложили выбрать, чтобы она сделала: поцеловала, переспала или убрала между ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, певцом T-Killah и блогером Амираном Сардаровым.

«Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Мне кажется, в этом списке нет мужчин. Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет, иногда даже вроде потрясающие, если мне не изменяет память.

T-Killah — точно нет. Даже в страшном сне не могу представить. Когда-то он был другом, а сейчас не является для меня мужчиной.

Амирана я бы поцеловала. Хотя, получается, я выбрала, что пересплю с Тарасовым? Хочу поменять свое решение. Давайте так: с Амираном я бы переспала… А можно вообще всех убрать?!

Хотя чего Тарасова убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь, какую женщину он профукал! Поэтому пусть живет. Наверное, я бы его поцеловала, прижала и сказала: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?» А T-Killah я убираю. Он предатель, не терплю», - сказала Бузова.

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