Ольга Бузова: Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное Телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать» на ютуб-канале Super.

Бузовой предложили выбрать, чтобы она сделала: поцеловала, переспала или убрала между ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, певцом T-Killah и блогером Амираном Сардаровым.

«Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Мне кажется, в этом списке нет мужчин. Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет, иногда даже вроде потрясающие, если мне не изменяет память.

T-Killah — точно нет. Даже в страшном сне не могу представить. Когда-то он был другом, а сейчас не является для меня мужчиной.

Амирана я бы поцеловала. Хотя, получается, я выбрала, что пересплю с Тарасовым? Хочу поменять свое решение. Давайте так: с Амираном я бы переспала… А можно вообще всех убрать?!

Хотя чего Тарасова убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь, какую женщину он профукал! Поэтому пусть живет. Наверное, я бы его поцеловала, прижала и сказала: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?» А T-Killah я убираю. Он предатель, не терплю», - сказала Бузова.