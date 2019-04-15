Линекер опечален пожаром в Соборе Парижской Богоматери

В одном из самых известных зданий мира велась реконструкция, причины возгорания пока неизвестны.
"О, нет", - прокомментировал новость Линекер в своем твиттере.
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