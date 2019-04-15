Руководство «Спартака» провело телефонный разговор с Кононовым

Об этом сообщает Sport24.ru.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).
После 23 туров «Спартак» занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» — на 12.
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