Руководство «Спартака» провело телефонный разговор с Кононовым Руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре РПЛ.

Об этом сообщает Sport24.ru.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоялся 14 апреля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:1. Для красно-белых это поражение стало вторым подряд — неделей ранее команда Кононова уступила на своем поле ЦСКА (0:2).

После 23 туров «Спартак» занимает в чемпионате России 5-е место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, а от лидирующего «Зенита» — на 12.