«ПСЖ» пожелал мужества всем, кто тушит пожар в Соборе Парижской Богоматери (видео)

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» дал комментарий по поводу пожара в Соборе Парижской Богоматери.
«Ужасные кадры. Горит собор Нотр-Дам де Пари, одно из самых красивых сооружений нашего города. Мужества людям, привлеченным для тушения этого пожара», - говорится в сообщении клуба в твиттере.
По информации СМИ, возгорание может быть потенциально связано со строительными работами.
Информации о пострадавших при пожаре нет.
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