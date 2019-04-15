«Барселона» огласила заявку на ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Все ведущие футболисты каталонского клуба, пропускавшие матч с «Уэской» в чемпионате Испании 13 апреля, готовы сыграть в предстоящей встрече.
Заявка «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Видаль, Умтити, Аленья.
Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени.
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