Пеле выписан из больницы

14 апреля врачи удалили ему камень в мочеточнике, операция прошла успешно.
2 апреля 78-летний бразилец попал в больницу в Париже. Сейчас Пеле отдыхает у себя дома.
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