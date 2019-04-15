Балотелли признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции - Советский спорт
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15 апреля 2019 23:07ФутболСпирин Дмитрий

Балотелли признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам марта. Об этом сообщает сайт Профсоюза футболистов Франции.

Балотелли занял первое место по итогам голосования, набрав 45 процентов голосов.

В борьбе за эту награду итальянец опередил Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (35%) и Муссу Дембеле из «Лиона» (20%).

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