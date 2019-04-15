Балотелли признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции

Балотелли занял первое место по итогам голосования, набрав 45 процентов голосов.
В борьбе за эту награду итальянец опередил Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (35%) и Муссу Дембеле из «Лиона» (20%).
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