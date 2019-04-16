«Реал» не сумел обыграть «Леганес»

Встреча, проходившая в Леганесе на стадионе «Мунисипал де Бутарке», завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед перед самым перерывом, отличился Джонатан Силва. «Реал» сравнял счет на 51-й минуте, гол забил Карим Бензема.
«Леганес» набрал 41 очко и поднялся на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» (61 очко) остался третьим и теперь на 4 очка отстает от идущего вторым «Атлетико» и на 13 — от лидирующей в чемпионате «Барселоны».
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