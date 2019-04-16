Уле-Гуннар Сульшер: «МЮ» в матче с «Барселоной» достаточно забить и не пропустить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий перед ответным матчем с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.
Напомним, первый поединок прошел на «Олд Траффорд» и завершился победой каталонского клуба – 1:0.
«Нам достаточно забить и не пропустить. Сейчас, в перерыве, мы уступаем 0:1, но, если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут.
В футболе всякое может случиться. Если не пропустим, сохраним интригу в противостоянии. Знаем, что мы можем забивать со «стандартов» – у нас более рослые футболисты, чем у них, но мы должны хорошо защищаться. Если забьем на 93-й минуте – отлично. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности.
Знаем, что должны сыграть в свой футбол, сыграть лучше. Если не накрывать с мячом таких ребят, как Месси или Суарес мгновенно, то будет тяжко», – цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.
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