Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим футболистом 23-го тура чемпионата России по версии голосования, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Отмечается, что аргентинский форвард набрал 46,57% голосов.
Напомним, в 23-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака разгромили со счетом 5:0 махачкалинский «Анжи». Дриусси оформил в этой игре дубль.
Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата страны он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.
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