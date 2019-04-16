«Ренн» выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери - Советский спорт
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16 апреля 2019 10:06Футбол

«Ренн» выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Об этом сообщает Le Figaro.

Футбольный клуб «Ренн» отправит 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери. С таким заявлением выступил владелец французского клуба Франсуа-Анри Пино.

Напомним, пожар вспыхнул накануне, 15 апреля и уничтожил крышу, шпиль и часы.

Отметим, что семья Пино занимает третье место во Франции по финансовому состоянию.

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