«Ренн» выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Футбольный клуб «Ренн» отправит 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери. С таким заявлением выступил владелец французского клуба Франсуа-Анри Пино.
Напомним, пожар вспыхнул накануне, 15 апреля и уничтожил крышу, шпиль и часы.
Отметим, что семья Пино занимает третье место во Франции по финансовому состоянию.
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