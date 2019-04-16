СМИ: Полубояринов решил покинуть «Спартак»

Воспитанник московского «Спартака» Данил Полубояринов хочет сменить клубную прописку по окончании сезона.
Согласно источнику, хавбек не собирается продлевать контракт и хочет перейти в другую команду, где рассчитывает иметь постоянную практику в РПЛ.
В нынешнем сезоне ФНЛ полузащитник провел за «Спартак-2» 28 и получил 7 желтых карточек.
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