В Испании сообщили, что «МЮ» отказался от услуг Коутиньо

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо больше не интересен руководству «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sport.es, боссы «красных дьяволов» отказались от игрока после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов.
Отмечается, что «МЮ» принял во внимание реакцию болельщиков, которые негативно встретили полузащитника, защищавшего ранее цвета «Ливерпуля».
В текущем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 46 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.
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