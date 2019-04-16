В Испании сообщили, что «МЮ» отказался от услуг Коутиньо - Советский спорт
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16 апреля 2019 11:39ФутболГичунцев Артур

В Испании сообщили, что «МЮ» отказался от услуг Коутиньо

По слухам, англичане предлагали за бразильца 100 млн евро.

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо больше не интересен руководству «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sport.es, боссы «красных дьяволов» отказались от игрока после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что «МЮ» принял во внимание реакцию болельщиков, которые негативно встретили полузащитника, защищавшего ранее цвета «Ливерпуля».

В текущем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 46 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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