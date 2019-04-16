СМИ: Эриксен откажется от трансфера в «МЮ» ради перехода в «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не рассматривает вариант с переходом в мадридский «Реал».
Согласно источнику, датчанин хочет подписать контракт с мадридским «Реалом». Отмечается, что лондонский клуб готов отпустить своего лидера за 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что Эриксен также получил предложения от «Барселоны» и «ПСЖ».
В текущем сезоне 27-летний футболист провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 16 голевых передач.
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