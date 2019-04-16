Начо Фернандес: Если и можно кого-то выделить в нынешнем сезоне, то это Бензема Француз забил единственный гол «Реала» в матче с «Леганесом».

Защитник «Реала» Начо Фернандес подвел итоги матча 32-го тура примеры с «Леганесом» (1:1).

«Мы не привыкли завершать сезон в таком режиме, так что это непросто, – приводит Marca слова 29-летнего испанца. – Но нам нужно стараться мотивировать себя. Тренер прав, первая половина матча получилась неудачной.

Всегда нелегко начинать матчи, пропуская быстрый гол. У нас было много таких матчей. Мы слишком легко позволяли забивать себе. Никто из защитников не играет хорошо в нынешнем сезоне.

А Бензема хорош весь сезон. Он играет ярко и забил много голов. Если и можно кого-то выделить в этом году, то это Карим».

Напомним, на счету 31-летнего француза единственный гол «Реала» в ворота «Леганеса».

«Реал» остается на третьем месте и отстает на четыре очка от «Атлетико» и на 13 – от «Барселоны».