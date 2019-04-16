Ушел из жизни бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров

Бывший пресс-атташе московского «Динамо» Константин Алексеев сообщил о кончине Сергея Федорова, который занимал должность генерального директора бело-голубых.
«Печальная новость: умер последний гендиректор «Динамо» Сергей Федоров. Соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича», – написал Алексеев у себя в Telegram.
Напомним, 22 марта Федоров покинул свой пост по состоянию здоровья. Сообщалось, что он борется с раком. Его место на временной основе занял Андрей Милькин.
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