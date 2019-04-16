Сергей Кирьяков: Молодежь «Аякса» способна сотворить еще одну сенсацию «Аякс» и «Ювентус» сыграет в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Ювентуса» и «Аякса» в ответной игре ¼ финала Лиги чемпионов.

«Учитывая то, что сенсация была в Мадриде, где «Аякс» сыграл очень дерзко и нахально, не исключаю, что молодежь способна сотворить еще одну сенсацию. Думаю, что «Ювентус» очень опасается этого. Он будет играть достаточно осторожно, тем более, что результат первого матча дает ему небольшое преимущество. Если не играть аккуратно, можно поплатиться за это. «Реал» ведь сыграл с «Аяксом» в открытый футбол, и мы видели, как молодежь неслась в свободные зоны, брала игру на себя. Думаю, итальянцы будут все это учитывать и сыграют прагматично», - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол».

Матч «Ювентус» - «Аякс» состоится сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск. Первая игра в Голландии завершилась вничью – 1:1.