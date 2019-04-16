Ринат Билялетдинов: С «Ювентусом» «Аяксу» не удастся повторить то, что было с «Реалом» - Советский спорт
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16 апреля 2019 14:24ФутболЛипкин Антон

Ринат Билялетдинов: С «Ювентусом» «Аяксу» не удастся повторить то, что было с «Реалом»

«Аякс» сыграет в гостях с «Ювентусом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Аякс», который считает более интересным, чем параллельная игра «Барселона» – «Манчестер Юнайтед».

– «Ювентус» – «Аякс». В первую очередь посмотрю его, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Билялетдинова. – Во второй паре результат более предсказуемый. Первый матч «Барселона» выиграла 1:0, а в Турине после ничьей 1:1 интрига больше.

– Вы исключаете повторения ответного матча с «Реалом»?
– Такого, конечно, не будет. «Ювентус» образцово-показательно играет в обороне, голландцам будет непросто ее вскрыть, но им это обязательно надо делать, потому что счет 0:0 их не устраивает. Интересно посмотреть, как они будут это делать, потому что это новая задача для «Аякса».

Напомним, в 1/8 финала «Аякс» после домашнего поражения от «Реала» (1:2) одержал крупную победу в гостях (4:1) и вышел в ¼ финала.

Матч «Ювентус» – «Аякс» пройдет 16 апреля на «Альянц Стэдиум» в Турине. Начало – 22:00 (мск).

В параллельном матче «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу».

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