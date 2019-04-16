Электрик кафе рассказал о состоянии стула после удара Кокорина - Советский спорт
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16 апреля 2019 14:31ФутболСметанникова Дарья

Электрик кафе рассказал о состоянии стула после удара Кокорина

В начале октября в московском кафе произошел конфликт между футболистом «Зенита» и чиновником.

Электрик «Кофемании» Александр Вилюнов рассказал о состоянии стула после конфликта Александра Кокорина и Дениса Пака.

«Мне дали починить стул, у него была вырвана спинка, держалась на одном саморезе», - цитирует электрика «Р-Спорт».

Прокурор спросил у свидетеля, как можно было понять, что это был именно тот стул, которым замахивался Кокорин на Пака. Электрик ответил, что никак. Вилюнов отметил, что не видео перепалку в кафе, так как следил за сохранностью имущества.

Напомним, что Пресненский суд Москвы неделю назад начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В таком режиме они проживут ближайший месяц или больше, ведь, по прогнозам адвокатов, судебных заседаний будет не менее десяти, и проводится они будут не реже двух раз в неделю. Напомним, 3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.

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