Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: Кто-то из них вскользь сказал: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?» Катерина Навроцкая находилась в кафе «Кофемания», в котором футболисты устроили потасовку с чиновниками.

Свидетель Катерина Навроцкая рассказала о поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе, в которого футболисты приняли участие в конфликте с двумя чиновниками.

«Они вели себя не очень прилично. Громко разговаривали на все кафе. Несмотря на то, что играла музыка, мы их слышали даже в противоположном конце зала. Ну и девушка вела себя неправильно для публичного жеста. Как показалось, производила непристойные жесты. Я читала книгу, но иногда на них посматривала. Потом узнала, что это футболисты. Сначала казалось, что это ребята из каких-то неформальных организаций, как будто из 90-х.

Я пересела потому, что была убеждена, что нам не удастся нормально пообщаться. Ощущала, что добром это может не закончиться. Я понимаю, что это не ко мне они пытались привязаться, но кто-то из них вскользь сказал: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». Не было зрительного контакта, но я решила уйти.

Я не была возмущена их поведением, но оно мне не понравилось. Было странно, потому что люди больше себя так не ведут. Это было разве что в 90-е распространено. Для меня такое поведение было удивительным», - цитирует свидетеля Sport24.ru.

Напомним, что Пресненский суд Москвы неделю назад начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В таком режиме они проживут ближайший месяц или больше, ведь, по прогнозам адвокатов, судебных заседаний будет не менее десяти, и проводится они будут не реже двух раз в неделю. Напомним, 3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.