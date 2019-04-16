РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых футболистов Это случилось из-за нарушения со стороны клуба во время подписания контракта с Ильей Самошниковым.

Палата по разрешению споров РФС наложила на «Оренбург» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Зимой Самошников покинул «Шинник», но не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны клуба РПЛ. РФС частично удовлетворил заявление футболиста и «Шинника» и признал контракт, расторгнутый игроком с «Оренбургом», действительным.

«Оренбург» обязан выплатить Самошникову задолженность по зарплате, о единовременной выплате стимулирующего характера, по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, проценты за задержку выплаты задолженностей и компенсацию за досрочное расторжение трудового договора, а также компенсировать подтвержденные расходы игрока на представителя.

Кроме того, «Оренбург» должен выплатить «Шиннику» задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.

Запрет будет снят РФС в случае исполнения всех обязательств.