Пьер-Эмерик Обамеянг: Победа над «Уотфордом» – послание другим командам, что мы хотим быть в топ-4 Габонец забил единственный гол в матче с «шершнями».

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Уотфордом» (1:0) в 34-м туре премьер-лиги.

«Мы очень довольны, – приводит слова 29-летнего габонца официальный сайт «канониров». – Это была непростая игра, и в конце у нас возникли трудности. Но мы отработали как надо, что было важно. Все здорово.

Думаю, это хорошее послание другим командам, что мы здесь, уверены в себе и хотим быть в топ-4. Приятно вернуться домой с тремя очками.

Наконец-то мы победили в гостях. У нас возникало много проблем в гостевых матчах, но сегодня мы бились, хорошо сыграли как команда, поэтому набрали три очка».

Напомним, на десятой минуте Обамеянг забил единственный гол в матче. «Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на четвертое место.