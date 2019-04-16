«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом сообщает CalcioNapoli24.
Сообщается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако «Наполи» постарается удержать 24-летнего поляка.
В нынешнем сезоне Зелиньски провел 42 матча за «Наполи», в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
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