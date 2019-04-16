«Арсенал» может отказаться выкупать Суареса у «Барселоны»

Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес может не остаться в команде, сообщает The Daily Mail.
В январе «канониры» арендовали 25-летнего испанца у «Барселоны» с правом выкупа за 20 миллионов евро. В интересах игрока был лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.
Однако за два месяца Суарес принял участие только в шести матчах команд, выходя исключительно на замену.
При этом в течение продолжительного времени полузащитник испытывает боли в паховых мышцах. Не исключено, что на несколько недель он перейдет на индивидуальные тренировки, чтобы полностью восстановиться к решающим матчам в премьер-лиге и Лиге Европы.
В этой связи в «Арсенале» сомневаются в целесообразности выкупа игрока по окончании сезона.
Добавим, что контракт Суареса с «Барселоной» рассчитан до 2021 года.
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