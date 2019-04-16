Антон Салетрос – об игре в «Ростове»: «Там вечно стоит жуткая ругань!» Шведский полузащитник Антон Салертос, выступавший за «Ростов» рассказал у себя на родине о работе в России.

– «Ростов» совсем не похож на АИК. От шведского клуба каждый год ждут борьбы за «золото», победы в Кубке Швеции, успехов в Лиге Европы. В этом отношении в «Ростове» все не так. Там больше зависит от тренера, а он постоянно почему–то тобой недоволен. Частенько в теоретическом классе на базе происходят серьезные разговоры по душам», – рассказывает Антон Салетрос.ани

– Проще говоря, тренер вас ругает?

– Да–да, там вечно стоит жуткая ругань!

– И что же он говорит?

– Кричит и ругается матом по-русски. Я, правда, понимаю только то, что говорит мне переводчик. Все слишком плохо, мы проигрываем единоборства, о статистике что-то говорит… Он, например, мог сказать, что ты, левый защитник, сделал 40 спринтов, а правый – 55. И начнет тебя песочить, почему ты не отбегал столько же. И что тебе на это ответить? Ответить нечего. Тренер загоняет тебя в угол и начинает прорабатывать на чем свет стоит за то, что ты, по его мнению, делаешь меньше других.