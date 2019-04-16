Никола Влашич: В матче с «Оренбургом» не думали о том, что в меньшинстве, а просто пытались выиграть - Советский спорт
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16 апреля 2019 15:57ФутболЛипкин Антон

Никола Влашич: В матче с «Оренбургом» не думали о том, что в меньшинстве, а просто пытались выиграть

ЦСКА проиграл дома «Оренбургу» в матче 23-го тура.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от «Оренбурга» (2:3) в матче 23-го тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене».

«С «Оренбургом» была сложная игра, – приводят «Известия» слова Влашича, – особенно, когда мы заработали удаление. Трудно играть в меньшинстве, но мы не думали об этом во время матча, а просто пытались выиграть.

Почему ЦСКА сложнее даются игры против менее статусных соперников? Не знаю, дело не в мотивации. Просто иногда случаются такие матчи, как с «Оренбургом», когда дают красную карточку. Играть в такой ситуации очень непросто».

Напомним, с 25-й минуты ЦСКА играл вдесятером после удаления защитника Марио Фернандеса, получившего две желтые карточки за шесть минут.

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