Антон Салетрос – о призовых в «Ростове»: За победу над ЦСКА получил 1,4 млн рублей Шведский полузащитник, который провел несколько месяцев в «Ростове», рассказал на родине, как платят в России футболистам.

– Когда мы встречались с «Локомотивом», и я выиграл 30% верховых единоборств. Мне пришлось выходить на позицию опорного полузащитника, поскольку наш капитан не мог играть. Я хорошо работал с мячом, это один из моих козырей. Но тренер посчитал, что, согласно статистике, я был недостаточно хорош в единоборствах. Он при всех начал поднимать этот вопрос и песочил меня минут 25. Карпин сказал, что я не могу быть футболистом, если процент выигранных единоборств – 30. Особенно, если ты – опорный полузащитник. «Моя дочь сыграла бы лучше и выиграла бы больше единоборств», – что–то такое он твердил тогда.

– И какие ощущения?

– Приходится привыкать. Для них это норма. Начинаешь привыкать к менталитету, потому что если не делаешь то, что тебе говорят, или то, что от тебя ожидают, придется выслушивать все это. Да и вообще выслушиваешь кучу всего неприятного.

– Но ведь бывает и по–другому? За победы платят космические бонусы.

– Да, так и есть. Это принцип кнута и пряника. Мы обыграли ЦСКА и к нам в раздевалку зашел президент. Он поднял два пальца вверх. Это означало, что мы получим двойной бонус. Вот тогда-то у нас был праздник!

– А чему равняется один бонус?

– Неплохая сумма. Один бонус – это что-то около 100 тысяч крон (около 700 тысяч рублей – прим. пер.).

– А тогда вы получили 200 тысяч крон (около 1,4 млн рублей)?

– Да, вроде того.