Вандерсон: «Краснодару» нужно быть довольным набранным очком с «Динамо» «Краснодар» сыграл вничью в Химках.

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Динамо» (1:1) на «Арене Химки».

«Честно говоря, мы могли добыть больше очков в игре с «Динамо», – приводят «Известия» слова 24-летнего бразильца. – Но думаю, что нам нужно быть довольными и одним очком, поскольку соперник показал очень хорошую игру.

Могу предположить, что динамовские футболисты серьезно изучили манеру нашей игры. Непросто возвращаться из Москвы с ничьей, могло быть и лучше, но довольствуемся тем, что есть».

Напомним, «Динамо» открыло счет на 77-й минуте, а через десять минут Вандерсон забил ответный гол.