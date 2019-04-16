Вандерсон: «Краснодару» нужно быть довольным набранным очком с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Динамо» (1:1) на «Арене Химки».
«Честно говоря, мы могли добыть больше очков в игре с «Динамо», – приводят «Известия» слова 24-летнего бразильца. – Но думаю, что нам нужно быть довольными и одним очком, поскольку соперник показал очень хорошую игру.
Могу предположить, что динамовские футболисты серьезно изучили манеру нашей игры. Непросто возвращаться из Москвы с ничьей, могло быть и лучше, но довольствуемся тем, что есть».
Напомним, «Динамо» открыло счет на 77-й минуте, а через десять минут Вандерсон забил ответный гол.
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