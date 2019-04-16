Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку» (видео) Песня приурочена к 97-летию клуба.

«Спартак» представил песню, которую певица Дана Соколова посвятила клубу.

«Верность и сила» – новая песня популярной исполнительницы Даны Соколовой, релиз которой приурочен к 97-летию ФК «Спартак-Москва».

16 апреля на всех цифровых площадках вы сможете услышать новый трек, с которым связаны личные мотивация и эмоции Даны. А также увидеть захватывающие кадры из истории красно-белого клуба», – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что датой рождения «Спартака» принято считать 18 апреля 1922 года. Именно в этот день предшественник «Спартака» команда МКС (Московского кружка спорта) провела первый матч в своей истории.