Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку» (видео)
Песня приурочена к 97-летию клуба.
«Спартак» представил песню, которую певица Дана Соколова посвятила клубу.
«Верность и сила» – новая песня популярной исполнительницы Даны Соколовой, релиз которой приурочен к 97-летию ФК «Спартак-Москва».
16 апреля на всех цифровых площадках вы сможете услышать новый трек, с которым связаны личные мотивация и эмоции Даны. А также увидеть захватывающие кадры из истории красно-белого клуба», – говорится в заявлении клуба.
Отметим, что датой рождения «Спартака» принято считать 18 апреля 1922 года. Именно в этот день предшественник «Спартака» команда МКС (Московского кружка спорта) провела первый матч в своей истории.
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