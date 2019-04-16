Сергей Балахнин: «Спартак» бросает из стороны в сторону – так трудно претендовать на золото - Советский спорт
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16 апреля 2019 17:35ФутболЛипкин Антон

Сергей Балахнин: «Спартак» бросает из стороны в сторону – так трудно претендовать на золото

Красно-белые занимают пятое место после 23 туров.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, «Спартак» и до этого матча не относился к претендентам на чемпионство, – приводят «Известия» слова Балахнина. – Красно-белых бросает из стороны в сторону, играют они очень неуверенно.

В обороне выглядят откровенно слабо, при этом неплохо смотрятся в атаке, хотя и стали меньше забивать. Команде с таким дисбалансом трудно претендовать на золото».

Напомним, в воскресенье в 23-м туре «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» (1:2). Красно-белые остались на пятом месте и отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

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