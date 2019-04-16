«ПСЖ» примет участие в сборе средств на восстановление Собора Парижской Богоматери Накануне в Нотр-Дам де Пари произошел пожар, который уничтожил крышу, шпиль и часы.

«Пари Сен-Жермен» будет участвовать в сборе средств на восстановление Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщается, парижский клуб будет координировать работу партнеров и болельщиков на всех уровнях для стимулирования и участия в сборе средств на восстановление Нотр-Дам.

«ПСЖ» выразил восхищение работой пожарных и сообщил, что окажет им поддержку.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ренн» отправит 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери. С таким заявлением выступил владелец французского клуба Франсуа-Анри Пино.