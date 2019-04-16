Источник: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей американцу, которому сломал нос Переводчик из США получил перелом носа в результате ударов полузащитника «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал Mash, полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил избитому американцу Майклу Коу 155 тысяч рублей.

По информации источника, Гулиев заплатил американцу, чтобы тот отказался от претензий. Отмечается, что Коу собирается пройти освидетельствование в больнице, чтобы потребовать с игрока большую сумму.

Напомним, в прошлую среду у Гулиева и Коу возник дорожный конфликт, в результате которого полузащитник «Спартака» избил американца, сломав ему нос. Позже Гулиев принес извинения пострадавшему и пообещал возместить все расходы на лечение. В полиции Коу написал заявление об отсутствии претензий к футболисту.

В пятницу стало известно, что «Спартак» применил к Гулиеву строгие дисциплинарные меры, а сам игрок попросил прощения у болельщиков клуба.