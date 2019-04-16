Охранник стриптиз-клуба: Водитель первым толкнул Мамаева В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Охранник клуба «Эгоист» Андрей Козлов рассказал о потасовке Кокорина и Мамаева с водителем Виталием Соловчуком.

«Они бегали, игрались, развлекались. А в какой-то момент фигак с какого-то фига он начал бычить. И ключевое здесь – кто кого толкнул. С какого момента я видел конфликт? С самого начала. Все стояли уже. Кучками. И как раз в этот момент начались крики: «За что? Почему?»

Слово, из-за которого началась ссора? Петух. Спрашивали, за что он назвал их петухами. Кто первый толкнул? Мне показалось, что водитель — Мамаева. Дальше был кипиш вокруг машины, вокруг меня! Побежали водитель, Мамаев и парень в белой кофте, молодой.

Водитель вроде упал, споткнулся. К нему подбежали все, я не видел ничего. И как били его, лежачего, не видел.

Что значит водитель бычил? Дерзко вел себя, они его нормально спрашивали, а он: „А чо, а чо, ничо», - приводит слова охранника «Чемпионат».

Напомним, что Пресненский суд Москвы неделю назад начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В таком режиме они проживут ближайший месяц или больше, ведь, по прогнозам адвокатов, судебных заседаний будет не менее десяти, и проводится они будут не реже двух раз в неделю. Напомним, 3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.