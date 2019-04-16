Агент: Мелкадзе не забивает голову вопросами о контракте со «Спартаком» - Советский спорт
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16 апреля 2019 18:44ФутболСметанникова Дарья

Агент: Мелкадзе не забивает голову вопросами о контракте со «Спартаком»

Контракт 22-летнего нападающего с московской командой истекает летом 2019 года.

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе пока не получал предложения продлить контракт с красно-белыми. Представитель футболиста Валериюс Мижигурскис прокомментировал ситуацию.

«Ни я, ни футболист в последнее время не общались со «Спартаком». Действующее соглашение Георгия с клубом заканчивается летом. Сейчас он сосредоточен на игре за «Спартак», хочет хорошо завершить сезон, Георгий не забивает голову вопросами о контракте», - цитирует агента «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Мелкадзе провел шесть матчей за «Спартак», а также 13 игр и два мяча в составе «Спартака-2» в ФНЛ.

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