Уго Льорис: У нас есть небольшое преимущество,, но нам противостоит одна из лучших команд Европы Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис – о предстоящем ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- Завтра будет совсем другая игра. У нас есть небольшое преимущество, но важно будет сыграть смело. Если мы выйдем на поле с мыслью о том, как забить, то осложним жизнь «Сити».

Заменить Кейна очень сложно. Плюс в том, что все готовы помочь команде. Все будут готовы биться и отдадут игре все силы. Самое главное - это командная игра.

Всегда важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы. Она способна забить уйму мячей, стоит только сопернику проявить слабость. 1:0 - отличный результат, - цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Сити оф Манчестер».