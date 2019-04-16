СМИ: Зидан хочет избавиться от Бэйла, Себальоса и еще трех футболистов О будущем в мадридском клубе могут быть обеспокоены также еще три игрока.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зиданн решил избавиться от футболистов, с которыми не хочет работать в следующем сезоне.

Как сообщает AS, в список французского специалиста вошли полузащитники Маркос Льоренте, Даниэль Себальос и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Отмечается, что команду также могут покинуть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Футболисты могут остаться только из-за ситуации на трансферном рынке.

На данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 61 очко после 32 туров.