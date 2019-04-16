Болельщики «Ювентуса» не будут поддерживать команду в первом тайме матча с «Аяксом» Матч «Ювентус» - «Аякс» пройдет сегодня, 16 апреля, в Турине в 22:00 мск.

Фанаты «Ювентуса» устроят акцию протеста в первом тайме матча с «Ювентусом» из-за высокой стоимости билетов на домашние матчи.

Активные болельщики «Ювентуса» с начала сезона не поддерживают команду в первом тайме каждого матча. Билеты на матчи с участием их клуба подорожали на 30%.

За пределами стадиона в Турине болельщики развесили баннеры со знаком евро и подписью «Какое есть дело до шума, если получаешь рекордный доход?».