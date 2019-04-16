Болельщики «Ювентуса» не будут поддерживать команду в первом тайме матча с «Аяксом»

Фанаты «Ювентуса» устроят акцию протеста в первом тайме матча с «Ювентусом» из-за высокой стоимости билетов на домашние матчи.
Активные болельщики «Ювентуса» с начала сезона не поддерживают команду в первом тайме каждого матча. Билеты на матчи с участием их клуба подорожали на 30%.
За пределами стадиона в Турине болельщики развесили баннеры со знаком евро и подписью «Какое есть дело до шума, если получаешь рекордный доход?».
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