Томас Тухель: Цель «ПСЖ» - поскорее выиграть титул

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о главных целях команды.
«Мы должны принять этот период в сезоне. В середине сезона все складывалось удачно, но бывают и непростые недели. Это не кризис, а трудный период. Я готов к такому же кризису в следующем сезоне, если наш отрыв будет составлять 17 очков. Необходимо сохранять спокойствие.
Цель «Пари Сен-Жермен» — поскорее выиграть титул. Всегда есть препятствия, которые необходимо преодолевать на пути к чемпионству. Я не рассержен, мы много работаем вместе», - цитирует Тухеля Goal.
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