Томас Тухель: Цель «ПСЖ» - поскорее выиграть титул «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, но вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о главных целях команды.

«Мы должны принять этот период в сезоне. В середине сезона все складывалось удачно, но бывают и непростые недели. Это не кризис, а трудный период. Я готов к такому же кризису в следующем сезоне, если наш отрыв будет составлять 17 очков. Необходимо сохранять спокойствие.

Цель «Пари Сен-Жермен» — поскорее выиграть титул. Всегда есть препятствия, которые необходимо преодолевать на пути к чемпионству. Я не рассержен, мы много работаем вместе», - цитирует Тухеля Goal.