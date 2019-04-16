«Барселона» - «Манчестер Юнайтед»: Месси и Погба сыграют с первых минут

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Суарес, Месси, Коутиньо.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джонс, Линделеф, Смоллинг, Янг, Фред, Мактоминей, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.
Матч между командами состоится сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск. Первая игра закончилась победой каталонской команды со счетом 1:0.
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