Сотрудники «Советского спорта» награждены за работу на ЧМ-2018 - Советский спорт
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16 апреля 2019 21:01Футбол

Сотрудники «Советского спорта» награждены за работу на ЧМ-2018

За яркую и креативную работу во время чемпионата мира по футболу 2018 года сотрудники старейшего спортивного СМИ России «Советский спорт» получили почетные грамоты Минспорта и благодарность от министра спорта РФ Павла Колобкова. 

Заслуженные награды получили Алексей Безъязычный, Олег Чикирис, Наталья Кузина, Юрий Волохов, Степан Чаушьян, Сергей Подгорнов, Евгений Зуенко, Игорь Молодцов, Николай Яременко, Руслан Абушкин, Сергей Ващенко, Владислав Домрачев, Игорь Зетилов, Артем Зибрак, Константин Кринский.

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